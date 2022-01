PSB vai apoiar candidatura de Lula independente de federação com PT, diz presidente da sigla

Apoie o 247

247 - O presidente do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que o partido deve apoiar a candidatura de Lula (PT) à presidência da República. Segundo o site Socialismo Criativo, ligado ao PSB, Carlos Siqueira, afirmou que "o PSB certamente estará apoiando a candidatura nacional do PT, de Lula à presidência da República independente de se consolidar uma federação de esquerda para essas eleições".

Siqueira e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, devem se reunir na próxima quinta-feira (20) para discutir as alianças eleitorais e possível federação entre os dois partidos. O dirigente socialista afirma que espera “um espírito de reciprocidade, independente de pesquisas eleitorais, e observando a realidade política de cada localidade”.

Os maiores entraves para uma aliança entre PT e PSB estão girando em torno de São Paulo, onde o petista Fernando Haddad lidera as pesquisas eleitorais e o PSB tenta viabilizar o nome de Márcio França ao Palácio dos Bandeirantes. Os estados do Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pernambuco também são vistos como obstáculos à uma aliança com o Partido dos Trabalhadores.

Em função do impasse, o PSB vem discutindo a formação de uma possível aliança com o PDT, que tem Ciro Gomes como pré-candidato à Presidência da República

