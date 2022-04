PSD abre consultas internas para definir apoio e alianças no primeiro turno

Apoie o 247

247 - O PSD, partido de Gilberto Kassab, deu início às discussões para definir quem a legenda irá apoiar no pleito presidencial de outubro. O apoio da sigla vem sendo disputado pelo PT e por partidos da chamada terceira via. De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, “Kassab consultou anteontem o diretório do Rio de Janeiro, onde o prefeito Eduardo Paes e seus aliados disseram preferir que, na ausência de um nome próprio, o partido não apoie ninguém”.

Caso esta seja a decisão final, os políticos ficarão livres para apoiar os candidatos que acharem melhor. Na semana que vem, o partido deverá ouvir lideranças da Bahia e do Amazonas, “onde Otto Alencar e Omar Aziz já indicaram preferir ficar liberados para apoiar Luiz Inácio Lula da Silva, o que não é consenso dentro da sigla”.

Ainda segundo a reportagem, “a maior probabilidade, neste momento, é que o PSD acabe liberando seus filiados, uma vez que os principais nomes do partido, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não se animaram em se candidatar”.

Além disso, a opção de apoiar nenhum candidato oficialmente permitirá que o dinheiro do fundo eleitoral seja utilizado para potencializar as campanhas de governadores, deputados e senadores do partido.

