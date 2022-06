PSDB dá ultimato ao MDB e ameaça abandonar Tebet e lançar candidato próprio a presidente

Apoie o 247

247 - O PSDB deu um ultimato ao MDB: ou o partido destrava acordos em estados nos quais os tucanos pediram apoio ou o PSDB volta a discutir uma candidatura própria à Presidência da República.

O MDB conta com o apoio do PSDB e do Cidadania para tentar alavancar a candidatura presidencial da senadora Simone Tebet (MDB-MS). "O anúncio formal da aliança ainda depende, no entanto, de entendimentos regionais entre tucanos e emedebistas, principalmente no Rio Grande do Sul", informa reportagem da Folha de S. Paulo.

O prazo do MDB se encerra na próxima semana, segundo decisão tomada pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo, em almoço com o ex-governador gaúcho Eduardo Leite (RS), o senador Tasso Jereissati (CE) e os deputados Aécio Neves (MG) e Paulo Abi-Ackel (MG), além da prefeita de Caruaru (PE), Raquel Lyra.

O apoio do MDB ao PSDB no Rio Grande do Sul é fundamental para a aliança entre as duas siglas.

"Na quinta-feira [9 de junho], a executiva ampliada do PSDB se reúne para confirmar o apoio a Tebet ou o lançamento de candidatura própria à Presidência", diz comunicado dos tucanos.

