PSDB e MDB negociam para formar federação partidária

As tratativas começaram há três semanas e pode representar a união da chapa entre os pré-candidatos João Doria (PSDB) e Simone Tebet (MDB) edit

247 - Os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e do PSDB, Bruno Araújo, iniciaram conversas pra unir os dois partidos em uma federação. A informação é da jornalista Natuza Nery, do G1.

Segundo a jornalista, Araújo e Rossi confirmaram o início do diálogo e informam que as tratativas começaram há três semanas e, nos últimos dias, mudaram de patamar, chegando à cúpula das duas legendas.

"A união não é fácil, uma vez que os partidos precisarão seguir juntos por quatro anos, mas a avaliação interna é de que as duas siglas estão num mesmo campo político e que, juntas, conseguem alguma brecha para tentar furar o dueto de Lula e Bolsonaro", diz a jornalista.

Ambos os partidos lançaram pré-candidatos à presidência, Simone Tebet pelo MDB e João Doria pelo PSDB. "A união, portanto, tiraria um desses dois nomes da cabeça de chapa", afirma Natuza.

