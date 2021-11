PSDB testa terceiro aplicativo de votação para prévias

Testes com o segundo aplicativo "não foram totalmente satisfatórios", informou o partido nesta quarta-feira edit

Por Igor Gadelha, Metrópoles - Após os dois primeiros sistemas falharem, o PSDB começou, na manhã desta quarta-feira (24/11), a testar um terceiro aplicativo de votação para as prévias do partido ao Palácio do Planalto: o BeeVote.

O aplicativo já passou pela primeira fase dos testes, que é uma sabatina com a empresa responsável feita pela direção da legenda e representantes dos três candidatos das prévias. Essa etapa ocorreu das 9h às 10h30 desta quarta.

Depois disso, o BeeVote começou a ser submetido à segunda fase do exame, quando é submetido a estresse. Nessa etapa, o aplicativo fica aberto para que os integrantes das campanhas tentem derrubar.

