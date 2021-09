PSOL afirma que “não convoca e nem participará” dos atos do MBL

O grupo de direita tem feito postagens afirmando que a pauta única dos protestos será o “Fora Bolsonaro”. No entanto, segue vendendo camisetas “nem Lula, nem Bolsonaro” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - A Executiva Nacional do PSOL divulgou uma nota nesta sexta-feira (10) afirmando que não participará dos atos convocados pelo Movimento Brasil Livre (MBL) no domingo (12).

“Não pouparemos esforços para conquistar a unidade com quem partilha deste objetivo. No entanto, a Executiva Nacional do PSOL informa que o partido não é organizador, não convoca e nem participará da manifestação de 12 de setembro. Nosso partido faz parte da campanha nacional pelo Fora Bolsonaro, que em breve definirá seu calendário”, afirma a legenda em nota.

Continue lendo na Fórum.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE