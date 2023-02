PSOL pede cassação de deputados que apoiaram atos golpistas

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, defende que a Câmara dê uma resposta contundente edit

247 - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados será provocado, já nesta quinta-feira (2), a dar uma resposta aos casos de parlamentares que incentivaram, participaram ou apoiaram os atos golpistas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Uma representação preparada pela bancada do PSOL pedirá a cassação dos mandatos de Silvia Waiãpi (PL-AP), Clarrissa Tércio (PSC-PE), Abílio Brunini (PL-MT) e André Fernandes (PL-CE). De acordo com o grupo, todos eles teriam minimizado os ataques à democracia e difundido notícias falsas com propósito "flagrantemente golpista".

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, defende que a Câmara dê uma resposta contundente. "Os atos terroristas do dia 8 de janeiro devem ser punidos exemplarmente. Depois de quatro anos de ameaças à democracia, devemos demonstrar que elas não serão mais toleradas", afirma ele.

