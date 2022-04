PSol pede para STF revisar Lei da Anistia

Legenda defende que as gravações do STM “corroboram ainda mais o que já é de conhecimento geral e internacional” edit

Metrópoles - O PSol pediu, nesta terça-feira (19/4), ao Supremo Tribunal Federal (STF) que dê celeridade à revisão da Lei da Anistia. O pedido ocorreu após a divulgação de áudios do Superior Tribunal Militar (STM) com confissões de tortura e perseguições durante a ditadura. As gravações foram compartilhadas pela jornalista Miriam Leitão.

Nesta tarde, o partido aditou os áudios a uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que havia sido protocolada pela bancada em 2014.

Na peça, a legenda defende que as gravações “corroboram ainda mais o que já é de conhecimento geral e internacional”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

