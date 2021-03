PSOL projeta no Congresso: quem mandou matar Marielle?

Brasil de Fato com 247 - O 14 de março se tornou dia de luto e luta das mulheres no Brasil e no Mundo. Neste domingo, a execução de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes completou três anos sem a identificação do mandante do crime.

Parlamentares, movimentos sociais, amigos e familiares da vereadora do PSOL realizaram neste domingo (14) ações nas ruas e nas redes sociais para pedir por Justiça pelo assassinato brutal que marcou a história do país.

A noite deste domingo (14), em diversas capitais brasileiras, também foi de projeções para lembrar Marielle e os três anos de impunidade. Em Brasília, ativistas projetaram no prédio do Congresso Nacional a pergunta que não quer calar sobre o crimes: "Quem mandou matar Marielle?"

