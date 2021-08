PT aciona MPF contra economista do Santander que defendeu golpe para evitar volta de Lula

Representação assinada pelos deputados Elvino Bohn Gass, Alencar Santana e Reginaldo Lopes pede que o economista do Santander Victor Candido seja investigado e punido por dizer a clientes do banco que "é possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula" edit

O Partido dos Trabalhadores (PT) representou contra o economista do Santander, Victor Candido, que divulgou um relatório, que defende um golpe de Estado para evitar que Lula volte à presidência em 2022.

O texto assinado pelos deputados federais Elvino Bohn Gass (PT-RS), Alencar Santana (PT-SP) e Reginaldo Lopes (PT-MG) diz que o economista, “munido da sanha antidemocrática que se abate sobre uma parcela de néscios que aflorou no País nos últimos anos, na condição de economista do Banco Santander, enviou um relatório a clientes e operadores da referida Instituição bancária, onde defende, sem maiores preocupações, talvez substanciado nos exemplos diários que partem inclusive do Chefe da Nação, um golpe de Estado no País, para evitar o retorno, pelas vias democráticas, que se avizinha, do Presidente Lula”.

A representação destaca, ainda, que “a conduta tipifica, em tese, os delitos em destaque, o que agrava sua ação e sugere a adoção de providências legais céleres”.

