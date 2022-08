PT aciona TSE para remover vídeo em que Damares mente ao afirmar que governo Lula ensinava jovens a usar crack

"O perigo do dano encontra-se na perpetuação de desinformações que maculam a lisura do processo eleitoral, configurando propaganda eleitoral antecipada", diz um trecho da ação edit

247 - A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ingressou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a remoção de um vídeo publicado pela ex-ministra bolsonarista Damares Silva (Republicanos-DF) com a fake news de que uma cartilha elaborada durante o governo do petista ensinava jovens a usar crack.

A ação também pede que Damares, que é candidata ao Senado pelo Distrito Federal, seja condenada a pagar a multa máxima aplicada pelo TSE por praticar propaganda eleitoral extemporânea negativa.

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, os advogados da campanha Cristiano Zanin e Eugênio Aragão alegam que a postagem da ex-ministra foi desmentida pela agência de checagem “Aos Fatos”.

“A alegada cartilha não trazia orientações destinadas a incentivar o uso de drogas, mas sim medidas voltadas a reduzir danos à saúde de pessoas que não querem ou não conseguem deixar de usá-las”, diz um trecho da ação. Ainda segundo, os advogados o material integrava “uma estratégia de redução de danos, internacionalmente reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, como meio eficaz para erradicar doenças”.

“O perigo do dano encontra-se na perpetuação de desinformações que maculam a lisura do processo eleitoral, configurando propaganda eleitoral antecipada negativa contra o ex-presidente Lula, por meio de publicações veiculadas na internet. E este cenário é preocupante uma vez que a pré-campanha eleitoral é realizada fundamentalmente na internet”, ressaltam Zanin e Aragão na ação.

O vídeo com as informações falsas já possui cerca de 10 mil visualizações no Youtube, além de 305,8 mil no Twitter e 21 mil visualizações no Facebook. O post também registra cerca de 83 mil curtidas no Instagram e milhares de compartilhamentos.

Na semana passada, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), defendeu a cassação da candidatura de Damares por espalhar mentiras contra o ex-presidente Lula.

