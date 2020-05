PT anuncia ´Plano Lula para o Brasil´ coordenado por Haddad para reconstruir o país

O PT anunciou neste sábado (16) o lançamento do ‘Plano Lula para o Brasil’, com metas para reconstrução do Estado brasileiro e da soberania nacional. O ex-prefeito Fernando Haddad será o coordenador do projeto edit

247 - A Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores anunciou neste sábado (16) o ‘Plano Lula para o Brasil’, um projeto abrangente de retomada da economia, dos empregos, da reconstrução do Estado brasileiro e da soberania nacional.

À frente da coordenação da tarefa está o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad.

Leia a íntegra da nota da Comissão Executiva Nacional do PT:

Por ter governado o país pelo voto popular, vencendo quatro eleições consecutivas, e por ser o mais importante partido de oposição, o PT vem atuando com responsabilidade em defesa da vida, dos empregos e da renda da população mais pobre, desde antes do agravamento da pandemia do Coronavírus no país.

Além de denunciar a irresponsabilidade de Bolsonaro, a incapacidade e insensibilidade de seu governo frente à crise, o PT defende a população por meio da mobilização social, da ação de seus governadores e prefeitos, de ações judiciais e de projetos de lei no Congresso, como o que resultou no pagamento emergencial de R$ 600, que propomos estender por um ano.

Frente à necessidade de preparar desde já a reconstrução do país, destruído pela sabotagem do governo federal às ações contra a pandemia e pelo projeto ultraliberal que este governo aprofundou, a Comissão Executiva Nacional do PT decidiu construir um projeto abrangente de retomada da economia, dos empregos, de reconstrução do estado e da soberania.

A tarefa será coordenada pelo presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, companheiro Fernando Haddad, com a legitimidade de quem recebeu mais de 47 milhoes de votos como candidato do PT à Presidência da Republica em 2018.

Essa tarefa mobilizará os quadros da FPA, dos Núcleos de Avaliação de Políticas Públicas do PT, das secretarias e setoriais do partido, em colaboração com diversos movimentos sociais e entidades, buscando o diálogo com amplos setores da classe trabalhadora, da intelectualidade, dos artistas, da juventude, do empresariado e das instituições nacionais, para recuperar a auto estima do país e viabilizar um projeto baseado nas imensas potencialidades do Brasil.

A superação da profunda crise econômica, social e política exige a retomada de um projeto nacional, popular e democrático à altura do país e de nosso povo, como tivemos a partir do governo do ex-presidente Lula e seu modelo de desenvolvimento com inclusão social. Por este motivo, o projeto terá o nome de Plano Lula para o Brasil.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.