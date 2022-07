PT avança por acordo com PSB em SP, enquanto no Rio partidos ainda estão divididos

Apoie o 247

247 - O acordo entre PT e PSB avança em São Paulo. No domingo (3), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou os entendimentos com os socialistas. Mas no Rio, onde realiza atividades na quarta-feira, prosseguem as dificuldades para um acordo entre o PT e o PSB.

Na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, após meses de impasse, a tendência é que o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) seja o candidato da aliança, com o ex-governador Márcio França concorrendo ao Senado. Já na disputa pelo Palácio Guanabara, a temperatura ficou elevada: na segunda-feira, o pré-candidato do PSB ao Senado, Alessandro Molon, reagiu ao postulante da legenda ao governo, Marcelo Freixo, e se disse “perplexo” com a cobrança para que desista da candidatura majoritária, informa O Globo.

No domingo, Freixo reivindicou que Molon “cumpra o acordo” entre eles e abdique da eleição ao Senado. Segundo Freixo, o correligionário se comprometeu a abrir mão da disputa, caso fosse formada uma aliança ampla ao governo — a chapa inclui o PT, que indicou o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano, para a vaga ao Senado.

Em reação, Molon, em entrevista ao colunista Bernardo Mello Franco, negou a existência do acordo e afirmou que não há hipótese de abdicar da eleição ao Senado.

