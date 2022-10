PT cresce, em média, 40% no segundo turno e, no de 2022, precisa de apenas 19% dos votos em disputa

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está perto de vencer o atual segundo turno. "Um candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) vai disputar em 2022, pela sexta vez consecutiva, o segundo turno das eleições presidenciais brasileiras. Nas outras cinco vezes em que isso ocorreu, o partido obteve pelo menos 40% dos votos que estavam em disputa na segunda etapa do pleito. Para que saia vencedor no segundo turno, no dia 30, além de não perder votos obtidos no primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisa conquistar 19% dos eleitores que escolheram um candidato diferente dele e de Jair Bolsonaro (PL) no último domingo", aponta reportagem de Fernando Torres , no jornal Valor.

"Olhando os dados desde 2002, o índice de 48,4% dos votos válidos registrado por Lula ontem foi o segundo melhor resultado do PT para primeiros turnos, ficando atrás apenas dos 48,6% registrados também por Lula em 2006. A ex-presidente Dilma Rousseff obteve 46,9% em 2010 e 41,6% em 2014. Já Fernando Haddad atraiu apoio de 29,3% do eleitorado na primeira etapa do pleito de 2018", acrescenta o repórter.

