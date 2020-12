PT decide trabalhar por unidade da oposição nas eleições da Câmara e Senado

Em reunião da Comissão Executiva Nacional do PT e parlamentares nas duas casas, o PT também trabalhará pelo cumprimento da proporcionalidade entre os partidos na ocupação dos espaços de direção e comissões nas Casas do Congresso edit

247 - O Partido dos Trabalhadores decidiu nesta sexta-feira (11) atuar na construção da unidade da oposições nas eleições para as presidências da Câmara e do Senado.

Em reunião da Comissão Executiva Nacional do PT e parlamentares nas duas casas, os petistas decidiram construir unidade com os partidos de oposição no processo de eleições, em torno do compromisso com uma agenda mínima contra retrocessos no campo dos direitos e da pauta econômica para o país.

O PT também trabalhará pelo cumprimento da proporcionalidade entre os partidos na ocupação dos espaços de direção e comissões nas Casas do Congresso e nas relatorias das matérias legislativas.

Leia na íntegra nota da Comissão Executiva Nacional do PT:

Sobre a eleição para as Mesas da Câmara e do Senado

O Partido dos Trabalhadores buscará construir unidade com os partidos de oposição no processo de eleições das mesas da Câmara e Senado, em torno de:

a) Compromisso com uma agenda mínima contra retrocessos no campo dos direitos e da pauta econômica para o país;

b) cumprimento da proporcionalidade entre os partidos na ocupaçao dos espaços de direção e comissões nas Casas do Congresso e nas relatorias das matérias legislativas.

As bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal conduzirão o processo nas respectivas Casas com acompanhamento da direção nacional do Partido, sob coordenação dos líderes das bancadas, da presidenta nacional, do secretário-geral e mais três membros dirigentes.

A Comissão Executiva Nacional será convocada, juntamente com as bancadas, quando houver necessidade de deliberação sobre o tema.

Comissão Executiva Nacional do PT

11 de dezembro de 2020

