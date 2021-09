PT defende ato unificado com Lula, tucanos e quem mais apoiar impeachment de Bolsonaro

Bancadas do partido concordaram com a manifestação suprapartidária e levarão a ideia para encontro com representantes de outras siglas edit

Guilherme Amado, Metrópoles - As bancadas do PT na Câmara dos Deputados e no Senado se reuniram virtualmente na tarde desta quarta-feira (8) e concordaram com a organização de um ato nacional unificado em defesa do impeachment de Jair Bolsonaro. Com isso, o PT sinaliza pela primeira vez que irá às ruas ao lado de rivais históricos na política e que defendem a saída do presidente do poder.

A posição do PT será exposta em um novo encontro virtual, marcado para a noite desta quarta-feira, e que contará com representantes de outros partidos, incluindo o PSDB. Um dirigente petista afirmou que a sigla não irá impor veto à participação de nenhuma liderança nos atos e que Lula aceitaria discursar ao lado de tucanos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e os governadores João Doria e Eduardo Leite.

No próximo domingo (12/9), o MBL e o Vem Pra Rua marcaram um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, para defender o impeachment de Bolsonaro. O protesto contará com a presença de políticos opositores ao presidente, como o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, do DEM, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, e o senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, e Simone Tebet, do MDB.

