PT denuncia ao TSE ação coordenada de perfis no Twitter para disseminação de fake news

247 - O PT identificou um grupo de perfis no Twitter que age de maneira coordenada para espalhar fake news, informa Octavio Guedes, do g1. Entre os perfis estão figuras públicas, perfis noticiosos e anônimos. O partido acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que a Corte cobre o Twitter, que se comprometeu a coibir mentiras durante a corrida presidencial de 2022.

"É possível perceber uma unicidade quanto aos temas e quanto aos usuários que publicam reiteradamente fake news, criando uma verdadeira guerra cultural que polariza o cenário eleitoral entre o alegado bem contra o mal", afirma a campanha de Lula na representação enviada ao TSE.

O advogado Cristiano Zanin diz que só o Twitter tem as ferramentas necessárias para agir contra os conteúdos falsos publicados na rede. A equipe jurídica da campanha do ex-presidente Lula (PT) entra, em média, com cinco ações por dia contra fake news. Para o advogado, é um trabalho artesanal contra uma máquina eficiente de disparos de mentiras em massa. "Eles não se inibem com as decisões do TSE. Só a plataforma teria capacidade técnica de enfrentar essa rede de desinformação".

Os perfis que fariam parte da rede de fake news são:

Carlos Bolsonaro Eduardo Bolsonaro Luiz Philippe de Orleans e Bragança (2 perfis) Paulo Martins Nikolas Ferreira Otávio Fakoury Carla Zambelli Ricardo Salles André Porciúncula Delegado Ramagem Bárbara Te Atualizei Kim Paim Elisa Brom Paula Marisa (2 perfis) Sarita Coelho Monica Machado Alexandre Padrão Dama de Ferro Patriota Emerson Grigollete Dom Lancelotti Rodrigo Constantino Silvo Navarro Marcelo de Carvalho Revista Oeste Gazeta Brasil Jornal da Cidade Roberto Motta Texugo Wink Alê Pavanelli Família Direita Brasil Brasil Paralelo

