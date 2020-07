PT denuncia apostilas mentirosas e preconceituosas do Itamaraty de Bolsonaro

247 - Em seu site, o PT publicou nota contra as novas apostilas distribuídas pelo Itamaraty, que atacam Lula, os movimentos sociais e têm conteúdo racista. O Ministério das Relações Exteriores, comandado pelo olavista Ernesto Araújo, distribuiu as apostilas aos Centros Culturais Brasil. Confira a nota na íntegra:

Itamaraty de Bolsonaro corrompe até material didático

O Partido dos Trabalhadores denuncia a inaceitável manipulação política e ideológica do Ministério das Relações Exteriores pelo governo Jair Bolsonaro, desta vez por meio da difusão de ofensas, preconceitos e acusações falsas em material didático oficial produzido e distribuído com recursos públicos a embaixadas do Brasil no exterior.

A Agência Pública divulgou nesta quarta-feira (15) exemplos repugnantes desta manipulação, em apostilas de ensino de Língua Portuguesa para estrangeiros no site da Rede Brasil Cultural, mantida pelo Itamaraty para difundir nosso idioma e cultura e que foi aparelhada para divulgar as mentiras de Bolsonaro e seu cúmplice Ernesto Araújo.

As apostilas de Bolsonaro e Araújo têm conteúdo claramente racista e sexista, fazem acusações ofensivas a adversários do atual governo, como o ex-presidente Lula, a movimentos sociais, como o MST, e a nações soberanas, como a Argentina, numa evidente corrupção do conteúdo didático.

Imediatamente após a denúncia as páginas tornaram-se indisponíveis na Internet, contrariando o dever de publicidade e a transparência obrigatórias ao poder público, numa clara tentativa de ocultar as responsabilidades do comando do Itamaraty por mais este crime contra o Brasil e a imagem do país no exterior.

Este é mais um dano ao país decorrente da cruzada obscurantista de um governo de extrema-direita, que está destruindo uma das mais importantes instituições nacionais. O Itamaraty de Bolsonaro e Araújo tornou-se um ninho de bajuladores do presidente dos Estados Unidos que envergonham nossa tradição diplomática.

Os efeitos dessa política externa servil e miseravelmente ideologizada, aliada ao desprezo de Bolsonaro pela preservação da Amazônia, do meio ambiente e dos povos indígenas, já se faz sentir na fragilização das relações comerciais e políticas com outros países, em prejuízo da nossa economia e principalmente do povo brasileiro.

O PT levará mais esta denúncia à sociedade brasileira, às Comissões de Relações Exteriores do Senado e da Câmara, à comunidade internacional nos diversos fóruns de que participamos e tomará as medidas judiciais que couberem contra os responsáveis.

O Brasil não pode mais conviver com este governo de destruição.

Fora Bolsonaro!

Impeachment Já e novas eleições para presidente da República.

Comissão Executiva Nacional

Partido dos Trabalhadores

