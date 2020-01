PT: denúncia contra Glenn fere a liberdade de imprensa e demonstra Estado policial

A Comissão Executiva Nacional do PT repudiou à denúncia do MPF contra o jornalista do site Intercept Brasil Glenn Greenwald. "Repressão, censura, violência policial e judicial são os instrumentos que utilizam para implantar, à força, um programa econômico que arruína o país e destrói os direitos do povo, a começar pelo direito ao emprego", diz a sigla edit

247 - A Comissão Executiva Nacional do PT emitiu uma nota de repúdio à denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o jornalista do site Intercept Brasil Glenn Greenwald. Segundo o partido, "a motivação é clara: vingar-se pelas reportagens que denunciaram os crimes da Lava Jato e confirmaram a parcialidade de Sergio Moro e seus procuradores, apontada ao Supremo Tribunal Federal pela defesa do ex-presidente Lula".

"A denúncia do MP contraria frontalmente decisão liminar do STF, que proibiu a inclusão de Greenwald e seu site nas investigações da Polícia Federal que tinham o objetivo de criminalizar a série de reportagens da Vaza Jato. Trata-se de mais um crime, desta vez contra a liberdade de imprensa, cometido pelos parceiros de Sergio Moro com o incentivo e cobertura das Organizações Globo", diz a legenda.

Segundo a nota, "a vingança da Lava Jato contra o jornalismo reforça a escalada da extrema-direita – por meio do governo e de seus agentes em instituições como o Judiciário e o MP – na direção de um estado policial. Repressão, censura, violência policial e judicial são os instrumentos que utilizam para implantar, à força, um programa econômico que arruína o país e destrói os direitos do povo, a começar pelo direito ao emprego".

"A Lava Jato foi extremamente útil à implantação desse programa, que para se impor precisa calar manifestações e atacar a democracia", continua.

"Não é mera coincidência que a denúncia contra o editor da Vaza Jato tenha sido feita horas depois de o ministro da destruição da economia brasileira, Paulo Guedes, ter anunciado na Suíça a entrega total das nossas compras públicas às empresas estrangeiras. Esta é a consequência direta da destruição das grandes empresas nacionais competitivas, privadas e estatais, promovida pela Lava Jato e por uma sistemática campanha de mídia contra o projeto de desenvolvimento soberano com inclusão social que o país conheceu nos governos do PT", complementa.

O partido afirma, ainda, que "o povo brasileiro é a maior vítima dos ataques às liberdades democráticas e à soberania nacional, por parte da extrema-direita e seus aliados na mídia, no mercado e nas instituições. O PT seguirá lutando pelo restabelecimento pleno do estado de direito em nosso país, o que exige a anulação da sentença ilegal de Sergio Moro contra Lula e a punição dos crimes cometidos pela Lava Jato contra a Justiça e contra o Brasil".

"O PT está solidário ao jornalista Glenn Greenwald, em defesa da liberdade de imprensa, da democracia e da soberania nacional".