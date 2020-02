PT denuncia “violenta pressão” do TST em cima dos petroleiros

O Partido dos Trabalhadores emitiu uma nota em solidariedade aos petroleiros, que estão em greve há 17 dias. "O PT denuncia a violenta pressão do Tribunal Superior do Trabalho contra os sindicatos da categoria e denuncia a censura da Rede Globo e da mídia empresarial, que escondem da população as reivindicações e a força do movimento", diz a legenda edit

247 - O Partido dos Trabalhadores emitiu uma nota em solidariedade aos petroleiros, que estão em greve há 17 dias. A sigla lembra que "a greve foi desencadeada pelo processo ilegal de demissão de 114 petroleiros e petroleiras da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR)".

Leia a íntegra da nota:

O Partido dos Trabalhadores, conforme resolução de sua Executiva Nacional em 7 de fevereiro, manifesta total apoio e solidariedade à greve nacional dos petroleiros e petroleiras, que entra hoje no 17º. dia de mobilização em todo o país.

O movimento é em defesa da Petrobras e a favor do Brasil e do povo brasileiro.

O PT denuncia a violenta pressão do Tribunal Superior do Trabalho contra os sindicatos da categoria e denuncia a censura da Rede Globo e da mídia empresarial, que escondem da população as reivindicações e a força do movimento.

A greve foi desencadeada pelo processo ilegal de demissão de 114 petroleiros e petroleiras da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR). Este é mais um passo no processo de destruição da maior empresa do povo brasileiro, um crime que começou no governo do golpista Michel Temer e continua com Bolsonaro.

A política de deliberada destruição da Petrobrás só interessa aos concorrentes estrangeiros da empresa e aos inimigos do desenvolvimento soberano do Brasil.

O plano de destruição envolve a entrega dos gasodutos, da distribuidora de combustíveis, da distribuidora de gás, das reservas do Pré-Sal e, com o fechamento da Fafen-PR, entra na etapa de entrega das fábricas e refinarias.

A Petrobrás já reduziu em mais de 20% a produção de combustíveis para importar de refinarias dos Estados Unidos, pagando em dólar pelo que sabemos e podemos produzir aqui mesmo.

Sob controle de Temer e agora de Bolsonaro, os preços dos combustíveis foram atrelados às variações no mercado internacional do petróleo e à cotação do dólar, o que deixa a população totalmente vulnerável aos especuladores.

É por essas razões que o gás de cozinha se tornou inacessível para o povo mais pobre e os preços do diesel e da gasolina para o consumidor sobem constantemente, aumentando o custo de vida e colocando em risco o transporte de mercadorias.

Tudo isso vem sendo denunciado pelo movimento e censurado pela grande mídia brasileira.

Além de apoiar firmemente o movimento, o PT convoca seus filiados a divulgar por todos os meios as reivindicações e as denúncias dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobrás.

TODO APOIO À GREVE NACIONAL DOS PETROLEIROS E PETROLEIRAS

EM DEFESA DA PETROBRÁS, DA SOBERANIA E DO BRASIL

DENUNCIAR A CENSURA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.

COMISSÃO EXECUTVA NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES