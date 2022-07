PT e PP negociam aliança em Mato Grosso que pode abrir interlocução de Lula com agronegócio

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Neri Geller (PP), um dos líderes da bancada ruralista na Câmara, negocia uma aliança com o PT em Mato Grosso para sair candidato ao Senado com apoio da federação entre PT, PV e PCdoB. Ele argumenta que poderia atuar como ponte entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o setor do agronegócio no estado.

Geller, que é empresário e produtor rural e chegou a ocupar o Ministério da Agricultura por oito meses em 2014, no governo da presidenta Dilma Rousseff, disse que não teria qualquer dificuldade numa aliança com Lula. "Eu estou conversando com as lideranças do PT e encaminhando uma aliança no estado. Sempre fui um parlamentar de diálogo, converso com a direita, com a esquerda e com o centro. Não teria dificuldade em caminhar junto", afirmou o deputado à Folha de S. Paulo. A aliança tem o aval do comando nacional do PP e passa pelo ex-governador e produtor rural Blairo Maggi (PP), mas ainda depende de tratativas com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e com o ex-presidente Lula.

Além do PT, devem se unir a Neri Geller o MDB do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o PSD do senador Carlos Fávaro. Também há negociações em curso para um possível apoio do PSDB e Cidadania.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE