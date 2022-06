PT e PSB firmam acordo por candidaturas únicas no Acre e no Amapá

Apoie o 247

247 - O impasse em torno da aliança entre o PT e o PSB no Amapá e no Acre foi resolvido e os dois partidos já definiram os candidatos que irão compor as chapas que irão disputar o Senado nos dois estados. O anúncio do acordo, segundo o jornal O Globo, foi feito pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

No Acre, o PSB irá trabalhar pela candidatura de Jorge Viana (PT) ao Senado, enquanto Jenilson Leite (PSB) concorrerá ao governo. No Amapá, o PSB irá lançar o nome de João Capiberibe ao Senado, e o PT fará a indicação do vice-candidato na chapa encabeçada por Lucas Abrahão (Rede).

Na prática, o anúncio da aliança fortalece o palanque da campanha presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na semana passada, Viana e Leite, declararam o desejo de articular um palanque único para Lula.

No Amapá, o acordo contou com a influência do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que indicou Abrahão, e selou a prerrogativa do PT de apontar a suplência de Capiberibe.

“Chegamos a este entendimento. O Lucas Abrahão terá o apoio de PSB e PT, o que me agrada muito. E, ao mesmo tempo, teremos um palanque verdadeiramente lulista no estado”, disse Randolfe.

PT e PSB, porém, ainda possuem divergências em relação às candidaturas em diversos estados, incluindo o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.A expectativa é que estas pendências sejam resolvidas até o dia 15 de junho.

