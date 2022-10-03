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PT elege 68 deputadas e deputados federais

São 11 representantes a mais em relação à atual bancada, de 56 parlamentares

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(Foto: Ricardo Stuckert)


247 - O PT elegeu neste domingo (2) 68 deputados e deputadas federais, segundo anúncio da própria sigla. Foram 17 mulheres e 51 homens. São 11 representantes a mais em relação à atual bancada, de 56 parlamentares.

ALAGOAS

  • PAULO FERNANDO DOS SANTOS

BAHIA

  • IVONEIDE SOUZA CAETANO
    AFONSO BANDEIRA FLORENCE
    JOSIAS GOMES DA SILVA
    JORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA
    WALDENOR ALVES PEREIRA FILHO
    JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO
    JOSEILDO RIBEIRO RAMOS

CEARÁ

  • LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS
    JOSE NOBRE GUIMARAES
    JOSE AIRTON FELIX CIRILO DA SILVA

DISTRITO FEDERAL

  • ERIKA JUCÁ KOKAY

ESPÍRITO SANTO

  • JACKELINE OLIVEIRA ROCHA
    HELDER IGNÁCIO SALOMÃO

GOIÁS

  • RUBENS OTONI GOMIDE
    ADRIANA SAUTHIER ACCORSI

MARANHÃO

  • RUBENS PEREIRA E SILVA JUNIOR

MINAS GERAIS

  • ODAIR JOSÉ DA CUNHA
    REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES
    ROGÉRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA
    ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL
    JOÃO CARLOS SIQUEIRA
    PATRUS ANANIAS DE SOUSA
    DANDARA TONANTZIN SILVA CASTRO
    MIGUEL ÂNGELO MONTEIRO ANDRADE
    JOSÉ LEONARDO COSTA MONTEIRO
    PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES

MATO GROSSO DO SUL

  • VANDER LUIZ DOS SANTOS LOUBET
    CAMILA BAZACHI JARA MARZOCHI

PARÁ

  • DILVANDA FURTADO FARO
    AIRTON LUIZ FALEIRO

PARAÍBA

  • LUIZ ALBUQUERQUE COUTO

PERNAMBUCO

  • JOSE CARLOS VERAS DOS SANTOS

PIAUÍ

  • FLORENTINO ALVES VERAS NETO
    REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS
    FLAVIO RODRIGUES NOGUEIRA
    FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA COSTA

PARANÁ

  • JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA (ZECA DIRCEU)
    GLEISI HELENA HOFFMANN
    ENIO JOSÉ VERRI
    ANTONIO TADEU VENERI
    ANA CAROLINA MOURA MELO DARTORA

RIO DE JANEIRO

  • LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
    DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
    WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA
    REIMONT LUIZ OTONI SANTA BÁRBARA
    BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO

RIO GRANDE DO NORTE

  • NATÁLIA BASTOS BONAVIDES
    FERNANDO WANDERLEY VARGAS DA SILVA

RIO GRANDE DO SUL

  • PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA
    ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER
    ELVINO JOSÉ BOHN GASS
    DENISE DA SILVA PESSÔA
    DIONILSO MATEUS MARCON
    MARIA DO ROSÁRIO NUNES

SANTA CATARINA

  • ANA PAULA DE SOUZA LIMA
    PEDRO FRANCISCO UCZAI

SÃO PAULO

  • CARLOS ZARATTINI
    FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
    RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
    ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR
    JULIANA CARDOSO
    NILTO IGNÁCIO TATTO
    ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
    LUIZ MARINHO
    ALENCAR SANTANA BRAGA
    JILMAR AUGUSTINHO TATTO
    LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA

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