PT elege 68 deputadas e deputados federais
São 11 representantes a mais em relação à atual bancada, de 56 parlamentares edit
247 - O PT elegeu neste domingo (2) 68 deputados e deputadas federais, segundo anúncio da própria sigla. Foram 17 mulheres e 51 homens. São 11 representantes a mais em relação à atual bancada, de 56 parlamentares.
ALAGOAS
- PAULO FERNANDO DOS SANTOS
BAHIA
- IVONEIDE SOUZA CAETANO
AFONSO BANDEIRA FLORENCE
JOSIAS GOMES DA SILVA
JORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA
WALDENOR ALVES PEREIRA FILHO
JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO
JOSEILDO RIBEIRO RAMOS
CEARÁ
- LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS
JOSE NOBRE GUIMARAES
JOSE AIRTON FELIX CIRILO DA SILVA
DISTRITO FEDERAL
- ERIKA JUCÁ KOKAY
ESPÍRITO SANTO
- JACKELINE OLIVEIRA ROCHA
HELDER IGNÁCIO SALOMÃO
GOIÁS
- RUBENS OTONI GOMIDE
ADRIANA SAUTHIER ACCORSI
MARANHÃO
- RUBENS PEREIRA E SILVA JUNIOR
MINAS GERAIS
- ODAIR JOSÉ DA CUNHA
REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES
ROGÉRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA
ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL
JOÃO CARLOS SIQUEIRA
PATRUS ANANIAS DE SOUSA
DANDARA TONANTZIN SILVA CASTRO
MIGUEL ÂNGELO MONTEIRO ANDRADE
JOSÉ LEONARDO COSTA MONTEIRO
PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES
MATO GROSSO DO SUL
- VANDER LUIZ DOS SANTOS LOUBET
CAMILA BAZACHI JARA MARZOCHI
PARÁ
- DILVANDA FURTADO FARO
AIRTON LUIZ FALEIRO
PARAÍBA
- LUIZ ALBUQUERQUE COUTO
PERNAMBUCO
- JOSE CARLOS VERAS DOS SANTOS
PIAUÍ
- FLORENTINO ALVES VERAS NETO
REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS
FLAVIO RODRIGUES NOGUEIRA
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA COSTA
PARANÁ
- JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA (ZECA DIRCEU)
GLEISI HELENA HOFFMANN
ENIO JOSÉ VERRI
ANTONIO TADEU VENERI
ANA CAROLINA MOURA MELO DARTORA
RIO DE JANEIRO
- LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA
REIMONT LUIZ OTONI SANTA BÁRBARA
BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO
RIO GRANDE DO NORTE
- NATÁLIA BASTOS BONAVIDES
FERNANDO WANDERLEY VARGAS DA SILVA
RIO GRANDE DO SUL
- PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA
ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER
ELVINO JOSÉ BOHN GASS
DENISE DA SILVA PESSÔA
DIONILSO MATEUS MARCON
MARIA DO ROSÁRIO NUNES
SANTA CATARINA
- ANA PAULA DE SOUZA LIMA
PEDRO FRANCISCO UCZAI
SÃO PAULO
- CARLOS ZARATTINI
FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR
JULIANA CARDOSO
NILTO IGNÁCIO TATTO
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
LUIZ MARINHO
ALENCAR SANTANA BRAGA
JILMAR AUGUSTINHO TATTO
LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA
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