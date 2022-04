PT está insatisfeito com vídeos de Lula e estuda rever contrato com marqueteiro

Diferentes alas do partido veem os materiais veiculados no rádio e televisão como "oportunidade perdida", porque não conversam com o povo e nem despertam emoção edit

247 - Diferentes alas do PT estão insatisfeitas com as primeiras inserções do ex-presidente Lula (PT) na televisão e rádio, segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo. Aliados de Lula veem os materiais produzidos pela agência MPB Estratégia & Comunicação como "oportunidade perdida".

"Um interlocutor frequente de Lula no PT diz que a reação às inserções dentro do partido foi tão ruim que [Augusto] Fonseca [dono da produtora] 'terá que rebolar' para manter o contrato com a legenda. Segundo esse aliado, o PT já está discutindo uma forma de fazer mudanças", diz a reportagem.

A avaliação geral é de que os vídeos não dialogam com o povo, têm linguagem difícil e não despertam emoção no eleitor. Em uma das propagandas, Lula diz: "se a gente quiser, a gente pode”. "Como assim, 'se a gente quiser?' A gente quer e a gente vai, isso é o que tinha que ter sido dito", resumiu um aliado próximo a Lula.

Fonseca tinha como "prova dos nove" as primeiras peças publicitárias, que não agradaram. Ele trabalhou nas campanhas de Fernando Henrique Cardoso, em 1994, e do próprio Lula em 2002, junto com Duda Mendonça.

Ainda não se sabe qual mudança o PT pretende fazer no contrato com Fonseca.

