PT estuda novo PAC e programas habitacionais focados em sustentabilidade

247 - A chapa Lula-Alckmin (PT/PSB) divulga nesta terça-feira (21) seu plano de governo. Segundo a Folha de S. Paulo, entre as medidas discutidas pelo PT e aliados está a retomada do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e do Minha Casa, Minha Vida. Os dois programas estão sendo pensados de olho na sustentabilidade.

Na época de sua criação, o PAC viabilizou investimentos em projetos de grande porte, como aeroportos, sistemas de saneamento e a usina hidrelétrica de Belo Monte. Não houve, no entanto, tamanha preocupação com o meio ambiente como há agora.

A ideia é reeditar volumosos investimentos, especialmente em infraestrutura, a serem formulados junto com prefeitos e governadores e com vistas na sustentabilidade. Uma das possibilidades estudadas é priorizar ferrovias e hidrovias para reduzir o peso das rodovias na malha de transporte do país.

O foco na sustentabilidade afetará inclusive o Minha Casa, Minha Vida - que voltará a ter seu nome original. As novas moradias devem contar com reaproveitamento de água, tratamento de esgoto e reciclagem. O programa também voltará a financiar os imóveis para os mais pobres.

O objetivo de Lula e equipe é tornar o Brasil uma potência verde. Segundo Pedro Ivo, que representa a Rede nas discussões da chapa, a sustentabilidade "é uma diretriz dada pelo próprio Lula desde o começo das conversas".

A ex-ministra Miriam Belchior, que participa da formulação do plano de governo petista, afirma que "um novo governo Lula precisa recompor uma série de políticas públicas que foram destruídas e são importantes para a população, mas nós temos que pensar no futuro também".

