PT irá ao Judiciário contra decisão do Conama que 'passou a boiada' em manguezais e restingas

Deputada Erika Kokay e vários políticos da oposição criticaram a decisão do órgão comandado pelo ministro Ricardo Salles. "Vamos recorrer ao Judiciário e propor a derrubada desse absurdo no Congresso Nacional", disse Kokay edit

247 - A deputada Erika Kokay anunciou que o PT irá recorrer ao Judiciário contra a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), comandado pelo ministro Ricardo Salles, que aprovou a extinção de duas resoluções que definiam áreas de proteção permanente de manguezais e de restingas do litoral brasileiro.

"Salles 'passou a boiada' na legislação ambiental e extinguiu regras de proteção de manguezais e restingas. Vamos recorrer ao Judiciário e propor a derrubada desse absurdo no Congresso Nacional", disse Kokay pelo Twitter.

O órgão presidido por Salles aprovou ainda a queima de materiais de embalagens e restos de agrotóxicos em fornos industriais para serem transformados em cimento.

Vários políticos da oposição e defensores do Meio Ambiente criticaram a decisão do Conama. "Como se não bastasse a Amazônia e o Pantanal, Salles quer destruir o mangue e a restinga. PSOL já havia pedido afastamento e punição desse criminoso por Sabotagem Ambiental. O Brasil inteiro precisa pegar fogo para que ele seja retirado do Ministério do Meio Ambiente? #ForaSalles", escreveu a deputada Fernanda Melchionna (PSOL).

"Boiada passando! Com influência de Salles, Conselho do Meio Ambiente revogou resoluções que protegem restinga e manguezais!!! Lembrando que Salles diminuiu no Conelho a participação da sociedade civil! Até agrotóxico poderá ser queimado em forno de cimento", criticou a deputada Jandira Feghali (PCdoB).