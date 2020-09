PT lança plataforma para pessoas assinarem pedido de urgência ao projeto Mais Bolsa Família

O PT lança nesta quinta-feira (24) uma plataforma de apoio ao projeto Mais Bolsa Família, apresentado no Congresso Nacional por parlamentares da sigla. A ideia é aumentar o benefício de R$ 205 para R$ 600. O projeto também prevê a ampliação do número de contemplados, que passariam de 14 milhões para cerca de 30 milhões de pessoas edit

O Projeto de Lei 4086/20, que está na Câmara dos Deputados desde 5 de agosto aguardando votação, aumenta o benefício para R$ 600. Atualmente, cada família pode receber até cinco benefícios por mês, totalizando R$ 205 - são os benefícios "básico", "variável", "variável jovem", "benefício para superação da extrema pobreza" e o "abono natalino". O projeto também prevê a ampliação do número de contemplados, que passariam de 14 milhões para cerca de 30 milhões.

De acordo com o texto de apresentação da plataforma, "depois que tiraram o PT do governo, a vida das pessoas mais humildes só piorou". "Prometeram acabar com o desemprego, mas tem cada vez mais gente sem trabalho, sem carteira e sem direitos pelo Brasil afora", denunciou.

De olho nas eleições, o governo atual está querendo mexer no Bolsa Família, destacaram os autores do projeto. "Mas será que você pode confiar num presidente que sempre foi contra o Bolsa Família? Que dizia que era dar moleza pra gente preguiçosa? Será que ele mudou ou está querendo te enganar?", questionam. A resposta é não. Por isso, o PT apresentou a proposta do Mais Bolsa Família.