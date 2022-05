PT mantém canais abertos com o PSDB em busca de apoios mais amplos

Apoie o 247

247 - O jornalista Guilherme Amado informa em sua coluna no Metrópoles que o PT mantém canais de diálogo abertos com o PSDB e espera uma aproximação com o histórico rival caso a disputa permaneça polarizada entre Lula e Bolsonaro, mas não fará nenhum avanço público para não criar constrangimentos ao ex-governador João Doria.

O ex-prefeito Fernando Haddad e pré-candidato a governador de São Paulo, é apontado como um dos nomes do partido que consegue ter bom trânsito com tucanos da velha guarda. O ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice na chapa liderada por Lula, tabém pode ser acionado para esses contatos.

Os petistas esperam atrair pelo menos esse setor dos tucanos para o palanque de Lula em um eventual segundo turno contra Bolsonaro.

Mas para manter a cordialidade, não haverá sinais públicos entre os partidos enquanto a terceira via estiver no páreo.

