PT não deve apoiar Arthur Lira à presidência da Câmara, diz deputado federal Rogério Correia (PT-MG)

Correia também anunciou que foi marcada para esta sexta-feira (11) uma reunião com a bancada do Partido dos Trabalhadores que definirá a postura final

Da Revista Fórum - Na avaliação do deputado federal Rogério Correia (PT-MG), o PT deve descartar apoio a qualquer candidato indicado por Jair Bolsonaro à presidência da Câmara Federal. Caso se confirme a tese, o partido não deve contribuir para eleger Arthur Lira (PP-AL), candidato bolsonarista, que corteja partidos da esquerda e centro-esquerda, entre eles o PT, com o discurso de “independência dos poderes”.

Em entrevista ao Fórum Café, na manhã desta quinta (10), ele anunciou que está marcada para esta sexta-feira (11) uma reunião da Executiva Nacional com a bancada do partido, com o objetivo de definir qual será a postura do PT no processo eleitoral da Câmara.

“A oposição deve marchar junta, com um candidato que tenha um programa claro para os próximos dois anos, evitando que sejam pautados projetos que retirem direitos dos trabalhadores e, sim, que tratem de melhorar a economia e a divisão de renda”, destacou o deputado federal.

