PT pede ao TCU que obrigue Bolsonaro a devolver aos cofres públicos dinheiro gasto em ato no Rio

Fórum - O PT, através da deputada federal Gleisi Hoffmann, que é presidenta da legenda, e do líder da bancada do partido na Câmara, Elvino Bohn Gass, protocolou nesta segunda-feira (24), conforme já havia sido noticiado pela Fórum, uma ação no Tribunal de Contas da União (TCU) em que solicita detalhes sobre quanto foi gasto na viagem de Jair Bolsonaro ao Rio de Janeiro e também no ato político realizado com apoiadores e motociclistas na cidade neste domingo (23).

A sigla também acionou o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Augusto Heleno, para que o órgão detalhe quanto e como foram usados recursos públicos para a “motocada” do presidente, já que o evento contou com seguranças, apoio e voos de ida e volta do Rio.

Na ação encaminhada ao TCU, o PT quer que o órgão não só divulgue os gastos da comitiva presidencial, bem como que o governo devolva todo o dinheiro utilizado para o ato aos cofres públicos.

