PT planeja ato político de massas em MG para celebrar aniversário em fevereiro

247 - O PT quer organizar por ocasião do aniversário de sua fundação, em 10 de fevereiro, um evento em Belo Horizonte (MG) no formato do que ocorreu em Buenos Aires em 10 de dezembro e que contou com a participação de Lula.

Naquela ocasião, Lula discursou na Plaza de Mayo e dividiu o palco com Alberto Fernández, Cristina Kirchner e Pepe Mujica.

O ex-presidente ficou empolgado com o modelo do evento, o que fez com que a direção do partido começasse a planejar algo similar: um encontro em uma praça com alguns oradores no palco, diante de milhares de apoiadores, informa o Painel da Folha de S.Paulo.Durante sua participação no Dia da Democracia, na Praça de Maio, em Buenos Aires, o ex-presidente Lula ouviu de uma multidão de argentinos o grito de "vamos voltar", em referência ao seu eventual retorno à presidência do Brasil em 2022.

Em resposta à manifestação do público, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, afirmou: "veja companheiro, cada vez que cantaram isso não se equivocaram!".

Lula defendeu a união entre países latino-americanos e forças progressistas que governaram a região.

“Tive a felicidade de governar o Brasil no período em que Cristina Kirchner governou a Argentina, Hugo Chávez era presidente da Venezuela, quando o índio Evo Morales era presidente da Bolívia, quando Tabaré [Vázquez e Pepe Mujica governavam o Uruguai, [Fernando] Lugo era presidente do Paraguai, Michelle Bachelet e [Ricardo] Lagos eram presidente do Chile, Rafael Correa era presidente do Equador”, disse. “Estes companheiros progressistas, socialistas e humanistas fizeram parte do melhor momento de democracia da nossa pátria grande, a nossa querida América Latina”, destacou o petista.

