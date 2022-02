PT pode promover mudanças na Previdência, fragilizada por reforma feita por golpistas

Apoie o 247

247 - Em debates que deverão ser usados como subsídio para o programa de governo de Lula, economistas do partido defendem rever a reforma da Previdência, que destruiu o sistema de aposentadoria no país.

"A reforma destruiu a Previdência, nós vamos ter que reconstruí-la", diz Clemente Ganz, ex-diretor do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e um dos coordenadores do grupo sobre trabalho e Previdência da Fundação Perseu Abramo, entidade ligada ao partido que está à frente de discussões programáticas. A informação é da Folha de S.Paulo.

De acordo com o PT, a precarização do trabalho implementada sobretudo no governo de Michel Temer retirou uma fonte de financiamento importante da Previdência, gerando déficits crescentes.

Nas discussões, os economistas do PT defendem que é necessário buscar formas de financiamento da Previdência.

