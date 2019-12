PT processa Luciano Hang por faixas contra Lula em aviões nas praias de Santa Catarina

Da revista Fórum – O PT entrou com ação por calúnia e difamação contra o dono da rede de lojas Havan, o empresário bolsonarista Luciano Hang.

Em nota divulgada neste domingo (29), a sigla afirma que o “véio da Havan”, como é conhecido, estaria patrocinando aviões para sobrevoar o litoral catarinense com mensagens ofensivas a Lula.

A ação pede a proibição das mensagens pelas praias brasileiras e, simultaneamente, que o empresário seja responsabilizado pela iniciativa, pois as frases “maculam diretamente a imagem e a honra do ex-presidente, com condenação de pagamento de indenização por danos morais”.