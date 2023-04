PT propõe sessão solene em homenagem à urna eletrônica na Câmara

Apoie o 247

247 - A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados planeja realizar uma sessão solene em homenagem aos desenvolvedores e apoiadores da urna eletrônica. O deputado Alencar Santana (PT-SP) protocolou a proposta, que recebeu apoio do líder do partido na Casa, Zeca Dirceu (PT-PR), informa a coluna do Igor Gadelha do portal Metrópoles.

Os parlamentares justificam no pedido que os apoiadores e desenvolvedores da urna eletrônica "contribuíram para o fortalecimento da nossa democracia", especialmente após os ataques e questionamentos conspiratórios feitos por Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores da extrema direita.

“O sistema informatizado de voto no Brasil, com a utilização da urna eletrônica, tem sido alvo de críticas, fake news e desinformação, ao longo do tempo. Após as eleições de 2018, os ataques à utilização da urna eletrônica se intensificaram. A utilização da urna eletrônica, segura e auditável, foi colocada em dúvida até mesmo pelo presidente da República”, destacam os parlamentares no pedido.

Segundo os deputados, entre os nomes que teriam participado do desenvolvimento da urna estão o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e o ex-ministro Carlos Velloso, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na época da implementação do voto eletrônico.

