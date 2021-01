PT quer encontro com embaixador da China para discutir insumos para a fabricação das vacinas contra a Covid-19

O PT está buscando uma reunião entre a oposição ao governo de Jair Bolsonaro no Congresso e o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, que já se encontrou com Rodrigo Maia edit

247 - O PT está buscando uma reunião entre a oposição ao governo de Jair Bolsonaro no Congresso e o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, com quem elementos do governo, como Ernesto Araújo (ministro das Relações Exteriores) e Eduardo Bolsonaro (deputado federal), já entraram em conflito.

Segundo coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, a ideia é buscar um contraponto ao presidente em meio às dificuldades do governo de conseguir os insumos para a fabricação das vacinas contra a Covid-19, o que irá atrasar a campanha de vacinação no país.

Wanming se reuniu nesta quarta-feira, 20, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), que afirmou ter tido um encontro positivo. Maia afirmou que questões técnicas, e não políticas, têm atrasado a liberação.

