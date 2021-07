PT quer reforçar segurança de Lula contra atentados

247 - O PT está discutindo um reforço na segurança de Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral de 2022.

A discussão desenvolve-se discretamente no interior do partido. A radicalização no ambiente político e a agressividade dos bolsonaristas são percebidas como um risco à segurança pessoal de Lula.

Reportagem da Folha de S.Paulo publicada nesta segunda-feira (26) destaca que "não é segredo para ninguém que uma parcela expressiva da base bolsonarista é entusiasta de armas" e que essa base, tal como Jair Bolsonaro, "preconiza o uso da violência".

São notórias as relações do bolsonarismo com milicianos e setores mais radicais de polícias estaduais.

