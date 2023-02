PT recebe liderança do Meretz, partido socialista de Israel

Secretária de Relações Internacionais do PT, Monica Valente, se reuniu com o secretário-geral do Meretz, Dror Morag. Encontro dos dois partidos é "histórico", diz Jean Goldenbaum edit

247 - Representantes do PT e do partido social-democrata israelense Meretz se reuniram nesta quarta-feira (8), em São Paulo, para dialogar sobre a agenda política, econômica e social de Brasil e Israel.

A secretária de Relações Internacionais do PT, Monica Valente, o sociólogo Michel Szurkalo conversaram com o secretário-geral do Meretz, Dror Morag, que é diretor da Organização Sionista Mundial, e com o presidente da legenda no Brasil, Renato Bekerman, sobre temas como caminhos para consolidar a democracia e o campo progressista. Ao término da reunião, que ocorreu na sede do Diretório Nacional do PT, foi combinado entre as partes futuras ações para maior intercâmbio entre os partidos.

Um dos organizadores do encontro, Jean Goldenbaum, disse que o encontro dos dois partidos é "histórico". “Esta união de forças que nasce é histórica. A política do Meritz e o discurso de Lula sobre o conflito entre Israel e Palestina se irmanam. A política que se baseia na solução dos dois estados, com a fundação de um Estado Palestino, soberano e independente, que conviva ao lado e em cooperação com o estado de Israel, soberano e independente”, afirmou Goldenbaum.

Meretz é um partido político de esquerda social-democrata e Sionista trabalhista de Israel. O partido foi formado em 1992 a partir da fusão dos partidos Ratz, Shinui e Mapam e alcançou seu auge no 13º Knesset entre 1992 e 1996, em que conquistou 12 assentos na Knesset.

