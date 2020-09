PT solta nota de apoio a Boulos: “ação da PF contra Boulos é mais um crime de Bolsonaro”

O PT soltou uma nota de apoio ao candidato do Psol à prefeitura de São Paulo, atacado por Bolsonaro e alvo de uma ação da Polícia Federal. O partido chamou “todos os democratas a se juntar no repúdio a mais este crime de Bolsonaro e lutar pelo restabelecimento pleno da democracia no país” edit

247 - O PT saiu em defesa de Guilherme Boulos, após o líder do MTST se tornar alvo de uma ação da Polícia Federal em clara retaliação de Jair Bolsonaro. O partido conclamou todos os setores democrático do país a se juntar na defesa de Boulos.

Leia a nota do PT:

“O Partido dos Trabalhadores está solidário ao líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, no repúdio e na denúncia de mais uma violação da democracia e do estado de direito por parte do governo Bolsonaro.

A abertura de investigação da Polícia Federal sobre manifestações de Boulos nas redes sociais, com críticas ao atual presidente, confirma a índole fascista e totalitária do governo de extrema-direita, a serviço da agenda neoliberal no país.

Esta violação tornou-se pública no dia seguinte à abertura da campanha eleitoral, na qual Boulos é candidato à prefeitura de São Paulo, o que a torna ainda mais grave, pois volta-se diretamente contra o direito de oposição e a liberdade do voto popular.

Mais uma vez instituições do estado democrático são utilizadas para atacar a própria democracia, como ocorreu em 2018 para tirar da maioria do povo brasileiro o direito de eleger Lula presidente mais uma vez.

O PT conclama todos os democratas a se juntar no repúdio a mais este crime de Bolsonaro e lutar pelo restabelecimento pleno da democracia no país.

Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores

Paulo Teixeira, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores

Brasília, 28 de setembro de 2020.

