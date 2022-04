PT sugere revogação da reforma trabalhista como um dos temas da campanha de Lula

Apoie o 247

247 - O PT vai propor a revogação da reforma trabalhista no programa da federação partidária que formará com PV e PC do B.

O tema é um dos mais sensíveis no debate da pré-campanha e tende a polarizar opiniões. A revogação da reforma trabalhista aprovada durante o governo golpista de Michel Temer foi um debatido na reunião do diretório nacional petista nesta quarta-feira (13).

Na mesma reunião foi aprovada por 68 votos a 16, a indicação do nome do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para compor a chapa de Lula como vice-presidente.

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que a proposta de revogação da reforma trabalhista foi apoiada por todas as correntes do partido.

Há um amplo consenso no PT e entre demais partidos de esquerda de que a reforma trabalhista foi nociva em quase sua totalidade. Os demais partidos aliados do PT na Federação Partidária ainda vão opinar sobre o assunto.

