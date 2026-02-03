PT suspende filiação de suplente de deputado acusado de importunação sexual

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu suspender a filiação do suplente de deputado estadual Pedro Lobo após ele ser acusado de cometer importunação sexual no aeroporto de Juazeiro do Norte, no Ceará. A decisão foi tomada depois de uma reunião emergencial da legenda, diante da repercussão do caso e da gravidade da denúncia.

A informação foi divulgada no portal Metrópoles, que apurou que a direção partidária optou por uma medida cautelar enquanto as autoridades investigam os fatos e enquanto o próprio partido conduz procedimentos internos.Pedro Lobo foi detido na segunda-feira (2) sob suspeita de ter esfregado as partes íntimas em uma mulher durante o desembarque de um voo.

A vítima, de 33 anos, acionou policiais ainda dentro do aeroporto e formalizou a denúncia no local, o que levou ao registro da ocorrência pela Polícia Federal, responsável pelo atendimento no terminal.Em nota, o PT do Ceará informou que, “como medida excepcional, provisória e cautelar”, determinou a suspensão temporária da filiação “enquanto durarem as apurações” do caso. A legenda também comunicou a abertura de uma sindicância ética para apurar a conduta do parlamentar suplente.

No mesmo comunicado, o partido afirmou: “A decisão foi tomada com responsabilidade e respeito às normas do PT. A sindicância é uma etapa preliminar, que não significa julgamento antecipado, mas tem como objetivo apurar os fatos com seriedade, transparência e dentro do devido processo”.

Após a denúncia, tanto Pedro Lobo quanto a mulher foram encaminhados à sede da Polícia Federal, onde prestaram depoimento. O caso foi formalizado e segue sob apuração pelas autoridades competentes, que devem analisar as circunstâncias do episódio e ouvir eventuais testemunhas.A direção estadual do PT ressaltou que a medida adotada não representa uma conclusão sobre a responsabilidade do acusado, mas sim uma providência administrativa para preservar a integridade do partido e garantir que a investigação transcorra sem interferências políticas.