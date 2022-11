PT teme nova investida da PRF para prejudicar apoiadores de Lula

Apoie o 247

247 - A cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT) teme que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) repita o mesmo gesto do segundo turno das eleições e realize bloqueios em rodovias de todo o país. Desta vez, no entanto, dificultando o acesso de ônibus, que devem partir de todo o país, para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília. A afirmação é do jornalista Fábio Zanini, do jornal Folha de S. Paulo.

No dia de votação do segundo turno, a PRF descumpriu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e fez abordagens em transportes públicos. De acordo com a reportagem, naquele dia a corporação realizou 514 operações, 70% a mais do que no primeiro turno. Para petistas, a atuação, concentrada no Nordeste, tinha o intuito de dificultar a chegada de seus eleitores à urna.

Bolsonaro também ventila entre seus apoiadores e aliados que pode deixar o país para não ter que passar a faixa para Lula na cerimônia de posse, em 1º de janeiro.

