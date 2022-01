PT terá rede nacional de apoio a Lula com cinco mil comitês espalhados pelo Brasil

Apoie o 247

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) vai lançar durante o seminário Resistência, Travessia e Esperança, que acontece nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, de forma virtual, a Rede Nacional de Comitês de Atuação Partidária (RAP). O evento contará com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A rede de comitês tem como objetivo apoiar a campanha de Lula e, de acordo com a coluna Painel , do jornal Folha de S. Paulo, será composta por "espaços de atuação que podem existir dentro do PT, desde os Diretórios Municipais até os Núcleos de Vivência Estudos e Lutas" e outros "que deverão ser criados a partir das Secretarias e Coordenações Setoriais".

Os integrantes da RAP serão responsáveis por cada uma dessas estruturas e terão como missão, tarefas específicas de comunicação, mobilização e organização.

Os comitês serão divididos em dois tipos: territoriais e setoriais. Os territoriais serão representados pelas instâncias municipais do PT, mas poderão ser criados em cidades onde não há diretório do partido. Já os setoriais tratarão de temas específicos e terão metas e tarefas de acordo com suas áreas.

Em cidades com mais de 100 mil eleitores, por exemplo, o PT pretende criar comitês de combate ao racismo, mulheres e LGBTQI+.

A seleção dos comitês ocorrerá por meio do Cadastro Nacional de Comitês, onde cada estrutura será representada por um integrante do partido.

