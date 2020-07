PT vai ingressar com 3 ações contra procuradores da Lava Jato

247 - O PT vai ingressar com três pedidos de investigação contra os procuradores que integram a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Segundo reportagem do blog da jornalista Mônica Bergamo, o partido afirma que os procuradores agiram “de modo absolutamente ilegal, desrespeitando a autoridade central do Ministério da Justiça, para promover uma persecução penal direcionada e criminosa”.

As ações tratam da cooperação ilegal envolvendo a troca de informações com agentes norte-americanos do FBI, além da denúncia de compras de equipamentos para a realização de captação ilegal de ligações telefônicas.

A reportagem destaca que estão previstas uma notícia-crime encaminhada junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de “prevaricação, abuso de autoridade e condescendência criminosa”, além de uma ação civil pública e uma representação pedindo que seja aberto um processo ético e disciplinar junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

