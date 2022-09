PT vê boas notícias na nova pesquisa Ipec

Apoie o 247

ICL

247 - A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou o cenário de estabilidade e a alta rejeição à gestão de Jair Bolsonaro apontados pela nova pesquisa Ipec, informa a jornalista Malu Gaspar em sua coluna no Globo.

A pesquisa Ipec mostrou o ex-presidente da República liderando a corrida pelo Palácio do Planalto com 44% das intenções de voto, mesmo patamar da pesquisa anterior.

De acordo com a jornalista, alguns dados em particular foram celebrados. Um deles foi a constatação de que o mau desempenho de Lula no debate não tirou votos do petista, uma vez que essa foi a primeira pesquisa feita após o evento. Pelo contrário: a oscilação positiva na pesquisa espontânea (em que o eleitor não é apresentado a uma lista com as opções de voto), saindo de 40% para 42%, foi vista com um sinal de sedimentação das intenções de voto no petista a menos de um mês do primeiro turno.

Malu Gastar destaca que para o PT, a melhor notícia veio com o número de brasileiros que desaprovam a maneira de governar do atual ocupante do Palácio do Planalto – 57%, ante 38% de aprovação.

Outro destaque da nova pesquisa Ipec é a vantagem de Lula sobre Bolsonaro entre os mais pobres (eleitores que ganham de um a dois salários mínimos), que saltou de 16 pontos percentuais (47% a 31%) para 23 pontos percentuais (49% a 26%).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.