Publicação de Casimiro desmentindo Flávio Bolsonaro chega a 1 milhão de curtidas

247 - A publicação do youtuber e streamer Casimiro, um dos maiores do Brasil atualmente, na qual ele desmente uma montagem compartilhada pelo senador Flavio Bolsonaro (PL) chegou a 1 milhão de curtidas em menos de 24 horas.

Nas redes sociais, ele se se manifestou ao ver uma imagem adulterada que insinuava que ele era eleitor de Jair Bolsonaro (PL).

"Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13 [número do ex-presidente Lula]", tuitou Casimiro.

Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13. — caze (@Casimiro) October 23, 2022

Flavio Bolsonaro excluiu a imagem dos seus stories, mas a imagem editada ficou no ar por mais de 15 horas.

