Putin acionou Lula após Bolsonaro obedecer Trump para não comprar vacina “maligna” da Rússia

Fundo russo que negocia a Sputnik V estaria desistindo de negociar venda do imunizante com Pazuello quando Putin acionou Lula. Documentos dos EUA mostram que Trump pressionou Bolsonaro a não comprar vacina russa edit

247 - O ex-ministro da Saúde e deputado Alexandre Padilha (PT-SP) afirmou nesta segunda-feira (15) que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acionou o ex-presidente Lula para evitar que o Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF) desistisse de vender a vacina Sputnik V ao governo Jair Bolsonaro.

“O diretor do fundo russo viu um manifesto que o presidente Lula assinou, com grandes lideranças internacionais, reinvidicando mais vacinas, e o [Vladimir] Putin [presidente da Rússia] disse: vamos procurar o presidente Lula no Brasil”, disse Padilha, que foi convocado, juntamente com o também ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão para participar da reunião. “O presidente Lula disse: o Brasil precisa de vacina, de vacinas boas, eficazes e seguras”, disse Padilha em entrevista ao Fórum Café.

Documentos divulgados pelo jornalista norte-americano John McEvoy no portal Brasil Wire revelam que o governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, pressionou o presidente Jair Bolsonaro a não comprar a vacina “maligna” Sputnik V, desenvolvida pelo instituto russo Gamaleya. O pedido ao governo brasileiro consta em documento do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, publicado no relatório anual da pasta em 2020.

O Departamento de Saúde dos Estados Unidos confirmou publicamente que pressionou o Brasil contra a Sputnik V. Os países devem trabalhar juntos para salvar vidas. Os esforços para minar as vacinas são antiéticos e custam vidas.

👇https://t.co/Ga5i4zvbCt Pág. 48 pic.twitter.com/9mszFs3iYQ — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 15, 2021





Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.