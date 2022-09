Quaest: Lula lidera com 42% e Bolsonaro tem 34%

O ex-presidente apresentou uma variação negativa de dois pontos percentuais, dentro da margem de erro. Distância no segundo turno é menor edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Quaest, encomendada pelo banco Genial e divulgada nesta quarta-feira (14), mostra que o ex-presidente Lula (PT) segue na liderança da disputa presidencial com 42% das intenções de voto.

No levantamento anterior feito pelo mesmo instituto, o petista tinha 44%. A variação negativa ocorre dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais. Jair Bolsonaro (PL) aparece como segundo colocado, com 34%. Na rodada anterior da pesquisa ele havia também pontuado 34%.

Segundo turno

Na projeção de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece 48% e o atual chefe do governo federal com 40%. No levantamento anterior Lula tinha 51% e Bolsonaro 39%.

A pesquisa ouviu presencialmente 2.000 eleitores entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03420/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.