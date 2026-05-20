Qual é a cidade eleita a melhor do Brasil para se viver

247 - Gavião Peixoto, município do interior de São Paulo com 4,7 mil habitantes, voltou a liderar o ranking de qualidade de vida no Brasil pelo terceiro ano consecutivo, segundo o Índice de Progresso Social, o IPS 2026. A cidade alcançou nota 73,1 em uma escala de 0 a 100 e se destacou por indicadores ligados à educação, saúde, serviços públicos, infraestrutura e bem-estar social, as informações são do g1.

De acordo com o levantamento divulgado nesta quarta-feira, 20 de maio, o IPS avaliou os 5.570 municípios brasileiros a partir de 57 indicadores sociais e ambientais. O estudo considera critérios como acesso à saúde, educação, segurança, moradia, qualidade de vida, contato com a natureza, direitos individuais e oportunidades.

Localizada na região de Araraquara, Gavião Peixoto manteve a primeira colocação nacional em um ranking que mede não apenas desempenho econômico, mas também a capacidade das cidades de oferecer condições concretas de vida à população. A pontuação de 2026 ficou próxima da registrada no ano anterior, quando o município obteve nota 73,6.

Entre os fatores que ajudam a explicar o desempenho estão a evasão escolar quase zerada, a ausência de fila por vagas na rede municipal e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. A cidade também aparece entre os municípios com maior PIB per capita do país, resultado impulsionado pela presença da unidade da Embraer voltada à fabricação de aviões militares.

O porte reduzido do município contribui para uma dinâmica urbana diferente da observada em grandes centros. Com baixa densidade populacional, perfil tranquilo e menor incidência de problemas típicos das metrópoles, Gavião Peixoto reúne indicadores sociais elevados e uma estrutura pública capaz de atender de forma mais direta às demandas locais.

Como funciona o IPS

O Índice de Progresso Social organiza sua avaliação em três grandes dimensões. A primeira é Necessidades Humanas Básicas, que analisa acesso à alimentação, cuidados de saúde, moradia e segurança. A segunda é Fundamentos do Bem-Estar, voltada a indicadores como educação básica, vida saudável e contato com o meio ambiente. A terceira é Oportunidades, que considera direitos individuais e acesso ao ensino superior.

Apesar do bom desempenho de Gavião Peixoto, o relatório do IPS também aponta que o Brasil ainda convive com fortes desigualdades entre regiões e municípios. A diferença entre cidades mais bem avaliadas e localidades com pior desempenho revela disparidades persistentes no acesso a serviços públicos, infraestrutura urbana e oportunidades sociais.

No recorte das capitais, Curitiba aparece na liderança do ranking, seguida por Brasília, São Paulo, Campo Grande e Belo Horizonte. Ainda assim, o topo nacional permaneceu com Gavião Peixoto, que superou grandes centros urbanos ao combinar bons indicadores sociais, gestão de serviços públicos e atividade econômica relevante.

Cidade pequena, impacto nacional

A presença da Embraer é um dos elementos que projetam Gavião Peixoto para além de seu tamanho populacional. A indústria aeronáutica instalada no município fortalece a economia local e ajuda a explicar o alto PIB per capita. Ao mesmo tempo, a cidade preserva características de município pequeno, com rotina mais tranquila e serviços públicos próximos da população.

Essa combinação entre atividade econômica de peso e estrutura urbana enxuta tornou Gavião Peixoto um caso de destaque no levantamento nacional. O município é frequentemente associado à qualidade dos serviços municipais, à organização da rede pública e ao padrão de vida oferecido aos moradores.

O resultado pelo terceiro ano consecutivo reforça a posição da cidade como referência em qualidade de vida no país. A liderança também chama atenção para o papel de municípios pequenos no debate sobre desenvolvimento social, já que o desempenho positivo não depende apenas do tamanho da economia, mas da forma como serviços essenciais chegam à população.

Saúde, educação e serviços públicos

Na área da educação, Gavião Peixoto se destaca pela evasão escolar quase inexistente e pela oferta de vagas na rede municipal sem filas. Esses fatores pesam positivamente na avaliação do IPS, que considera o acesso à educação básica uma das bases do bem-estar social.

Na saúde, a cidade não possui maternidade, o que leva os bebês de famílias gavionenses a nascerem em hospitais de Araraquara, município vizinho localizado a cerca de 30 quilômetros. Apesar disso, as crianças são registradas oficialmente como naturais de Gavião Peixoto.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o pré-natal de baixo risco é realizado na Unidade Básica de Saúde da cidade. Já os casos de alto risco são acompanhados em conjunto com o serviço de referência em Araraquara, dentro da rede regional de atendimento.

Coxinhas gigantes também viraram marca local

Além dos indicadores sociais e econômicos, Gavião Peixoto ganhou notoriedade por uma curiosidade gastronômica. No bairro Nova Pauliceia, a cerca de 3 quilômetros do centro, um comércio local ficou conhecido pelas coxinhas gigantes, que chegam a pesar 450 gramas.

O negócio é administrado por Bel da Coxinha, que se mudou para o município há sete anos e transformou a receita em fonte de renda para a família. Entre os sabores mais procurados estão carne seca, costela e frango com requeijão cremoso.

A fama das coxinhas atrai visitantes de cidades vizinhas e movimenta o pequeno bairro, acrescentando um elemento popular à imagem de Gavião Peixoto. Assim, a cidade que lidera o ranking nacional de qualidade de vida também se tornou conhecida por unir tranquilidade do interior, presença da indústria aeronáutica, bons serviços públicos e uma tradição gastronômica própria.