Qualquer tentativa de Bolsonaro de minar eleição no Brasil deve ser acompanhada de sanções, diz ex-diplomata dos EUA

Reuters - Washington deveria deixar claro a Jair Bolsonaro que qualquer esforço para minar as eleições de seu país desencadearia sanções multilaterais, escreveu um funcionário recém-aposentado do Departamento de Estado dos EUA no sábado.



O artigo de opinião de Scott Hamilton no jornal O Globo, ele que é cônsul dos EUA no Rio de Janeiro de 2018 a 2021 que se aposentou do Departamento de Estado esta semana, deve irritar Bolsonaro. O populista de extrema direita fez alegações infundadas de fraude eleitoral brasileira, que Hamilton chamou de parte de um plano para rejeitar qualquer derrota nas eleições de outubro.



O artigo pode complicar a relação entre Brasília e Washington em um momento em que autoridades norte-americanas pressionam para melhorar os laços com o governo Bolsonaro, tentando superar as diferenças sobre a guerra na Ucrânia.

O escritório de Bolsonaro e a embaixada dos EUA em Brasília não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.



Hamilton escreveu que em seu tempo no Rio ele "testemunhou as maneiras pelas quais Bolsonaro e seus apoiadores tentaram sabotar a integridade do processo democrático brasileiro".



A "intenção do presidente brasileiro é clara e perigosa: minar a fé do público (no sistema eleitoral) e preparar o terreno para o esforço de se recusar a aceitar seu resultado", escreveu Hamilton.

Hamilton escreveu que Bolsonaro "se vê como um enviado de Deus para salvar o Brasil do 'comunismo'. É uma visão messiânica impermeável à razão."



Como resultado, escreveu Hamilton, "os Estados Unidos devem deixar bem claro ao presidente Bolsonaro que uma tentativa de interferir na integridade do processo eleitoral brasileiro será objeto de sanções punitivas a todos os envolvidos, impostas simultaneamente por um amplo grupo de países".

