“Quando a senhora for estuprada, vai preferir no seco?”, diz professor de medicina para aluna (vídeo)

Revista Fórum - Um vídeo que circula nas redes revela um diálogo inacreditável entre um professor de medicina e uma aluna durante uma aula onde o docente ensina o processo de intubação.

Ao questionar se a estudante havia lubrificado o tubo, ela diz que não e ele a questiona: “Quando a senhora for estuprada vai levar KY [marca de lubrificante] ou vai preferir no seco mesmo?”.

De acordo com informações do site Metrópoles, o homem seria docente do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) e da Universidade do Estado do Pará (Uepa), instituições com sede em Belém (PA).

Apaguei p video anterior, a pedidos, para borrar a imagem da vítima!



NÃO CONSIGO ACREDITAR!!



Que um professor de medicina fale ALGO SEMELHANTE!



“QUANDO VOCÊ FOR ESTUPRADA, VAI LEVAR O TUBINHOS DE KY OU VAI PREFERIR NO SECO MESMO?”



November 26, 2021